Un posto al sole: Lello Valsano, il verdetto si avvicina. Tutti in ansia!

Puntate alquanto adrenaliniche di Un posto al sole sono in arrivo sui teleschermi di Rai 3. Prima di tutto, si avvicina sempre di più il momento del matrimonio di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), che però – ormai è chiaro – corrisponderà anche al momento in cui Lara Martinelli (Chiara Conti) farà la sua rentrée trionfale nella soap partenopea. Le scintille non mancheranno!

A parte ciò, nei prossimi giorni il processo a Lello Valsano (Gianluca Pugliese) sarà protagonista di diversi episodi di Upas. Le anticipazioni indicano che il losco malavitoso sarà infatti al centro della scena per un “gesto clamoroso”. Farà parte della messinscena architettata dal suo avvocato?

Anticipazioni Un posto al sole: Niko e Viola ansiosi per il verdetto del processo contro Lello

Proprio il legale di Valsano – in prossimità del verdetto finale – sparerà tutte le cartucce che ha a disposizione per dimostrare che il suo cliente è semi-infermo di mente, utilizzando anche i testimoni della difesa.

Tutto ciò produrrà una situazione di forte ansia per molti personaggi ma soprattutto per Niko (Luca Turco) e Viola (Ilenia Lazzarin), il tutto mentre abbiamo già conosciuto l’inedito personaggio di Eduardo (Fiorenzo Madonna), che sembra proprio essere colui che prenderà il posto di Lello come nuovo cattivo della fiction. Cosa combinerà? E in che modo avrà a che fare con Clara (Imma Pirone)?