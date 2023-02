Un posto al sole: Fiorenzo Madonna sarà EDUARDO SABBIESE

Non è un mistero che tiri aria di novità a Un posto al sole, con diverse trame inedite in arrivo nel prossimo futuro. Del resto, si sono appena chiuse due storyline importanti che ci hanno accompagnato durante gli scorsi mesi (il rapporto burrascoso tra Nunzio Cammarota e Alice Pergolesi e la vicenda dei gioielli), quindi ora ci saranno nuovi filoni narrativi.

Intanto, c’è da registrare anche un cambiamento nel cast artistico della soap partenopea di Rai 3: dopo l’uscita di scena di Giorgio Borghetti (che interpretava Fabrizio Rosato), il posto lasciato libero in sigla è andato meritatamente a Vladimir Randazzo, il cui Nunzio dunque diventa ora personaggio fisso e sicuramente sarà al centro della scena anche in futuro.

Novità a Un posto al sole: arriva Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna)

Certo è che, nell’immediato, ciò che ci attende è in primis il processo al furbo e losco Lello Valsano (Gianluca Pugliese), che sta per avere come “effetto collaterale” un avvicinamento tra Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante). Ma è alle porte anche il matrimonio tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), con tutti i fan che però si aspettano imminenti problemi dal ritorno di Lara Martinelli (Chiara Conti)…

Voltando pagina, vi abbiamo già anticipato che nel corso del 2023 torneranno alcuni personaggi del passato, ma nel frattempo c’è da registrare un’assoluta novità…

A Upas, infatti, sta per irrompere in scena un ruolo completamente inedito: quello di Eduardo Sabbiese, un uomo che dal nulla interverrà per difendere Clara (Imma Pirone) durante un momento di difficoltà vissuto da quest’ultima. Chi è quest’uomo? Anche Alberto Palladini (Maurizio Aiello) si porrà il problema e vorrà saperne di più…

A quanto ci risulta, a interpretare Eduardo sarà Fiorenzo Madonna, attore napoletano attivo soprattutto in ambito teatrale ma che ha avuto diverse esperienze anche in ambito cinematografico e televisivo.