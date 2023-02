Un posto al sole: Nunzio sta male per la situazione con Chiara | Trama 3 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 3 febbraio 2023

Venerdì 3 febbraio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una donna che dovrà “dividersi in tre”, un processo al via e un ragazzo che sta ancora male…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Il processo contro Lello Valsano (Gianluca Pugliese) sta per cominciare e per Viola e Niko, costituitosi Parte Civile, non sarà affatto facile. Nonostante la menzogna di Alice sia ormai stata scoperta, Nunzio sta male per la situazione che si è creata con Chiara. Gli haters continuano a danneggiare il buon nome del Vulcano. Mariella dovrà dividersi tra Bice, che intende coinvolgerla in una Crociera solo per loro due, Salvatore, che soffre di solitudine, e Castrese con le sue domande…