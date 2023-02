Un posto al sole: Roberto e Marina, matrimonio con (brutta) sorpresa!

A Un posto al sole sono in corso i preparativi per il matrimonio dell’anno, quello attesissimo tra Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano), che avverrà dopo i tanti problemi che la coppia ha attraversato per arrivare a questo punto.

Ma tutti si aspettano che proprio alla cerimonia avvenga qualcosa di (più o meno) imprevisto e tale tesi è avvalorata dal fatto che le anticipazioni ufficiali sembrano “evitare” totalmente l’argomento nuziale, che invece pare proprio che sarà al centro della scena il 17 febbraio.

Spoiler Upas: nozze in arrivo, ma che atmosfera ci sarà?

Il settimanale Telepiù segnala che, per l’occasione, Raffaele (Patrizio Rispo) consegnerà a Marina delle rose provenienti dal suo giardino, quelle curate da papà Arturo. E sarà proprio il portiere (che è parente di Marina) ad accompagnarla all’altare. Quello sarà il momento in cui la nostra protagonista troverà ad attenderla un Roberto più innamorato che mai!

A quel punto, la cerimonia potrà cominciare. Ma l’imprevisto è in agguato e “qualcosa di inatteso” accadrà. Di cosa si tratterà?

Gli spoiler ovviamente non parlano chiaro, ma alzi la mano chi non ha pensato ad un ritorno in scena in pompa magna di Lara Martinelli (Chiara Conti) proprio nel momento meno appropriato. Ciò che è certo è che l’atmosfera di festa andrà in un attimo a farsi benedire, tanto che le ripercussioni anche nei giorni successivi saranno pesantissime…