Un posto al sole: Silvana riaccolta in casa Ferri | Trama 9 febbraio 2023

Con la puntata di Un posto al sole di giovedì 9 febbraio, ritorna ufficialmente a casa Ferri Silvana (Anna D’Agostino), la cameriera che era stata ingiustamente cacciata quando Lara (Chiara Conti) era riuscita a far credere che proprio la fedele domestica fosse una ladra. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), dunque, richiamerà in servizio Silvana, che cercherà ancora una volta di ribadire la sua estraneità al furto paventato dalla Martinelli. Ma non ce ne sarà bisogno: Roberto e Marina (Nina Soldano) hanno ritrovato la fiducia in lei! Ecco la trama della puntata.

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 9 febbraio 2023

Giovedì 9 febbraio 2023, su Rai 3, Upas ci propone un nuovo agente, una situazione piuttosto pericolosa, una decisione e… un ritorno!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Viola (Ilenia Lazzarin) e il piccolo Antonio (Eduardo Scafora) interagiscono con il nuovo agente di scorta. Damiano (Luigi Miele), che ora fa parte del gruppo dei Falchi, si ritroverà invece coinvolto in una situazione pericolosa con cui avranno a che fare anche Giulia (Marina Tagliaferri), Angela (Claudia Ruffo) e Clara (Imma Pirone). Dopo aver fatto pace, Marina e Roberto riaccolgono Silvana, ma un altro personaggio potrebbe a breve intralciare la loro felicità. Ornella (Marina Giulia Cavalli) deve prendere una decisione importante che riguarda il suo futuro lavorativo.