Un posto al sole: Teresa avrà presto un malore fatale | Anticipazioni

Fan di Un posto al sole, è vicinissimo ormai un gruppo di puntate in cui il dolore sarà in primo piano. Nulla che non sia già stato abbondantemente anticipato: già sappiamo che tra pochi giorni la soap partenopea di Rai 3 tratterà la storia della morte di Teresa Diacono Testa e dunque assisteremo a una serie di episodi davvero commoventi, anche perché – com’è noto – tutto questo fa seguito alla scomparsa (avvenuta l’estate scorsa) di Carmen Scivittaro, l’attrice che sin dall’inizio aveva prestato il volto a Teresa.

Quali saranno le dinamiche che porteranno la narrazione ad affrontare il triste evento? In questi giorni torna a Napoli Otello (Lucio Allocca), principalmente per stare accanto a Silvia (Luisa Amatucci) che sta attraversando un momento difficile con il Caffè Vulcano. Ma, leggendo le anticipazioni, non vi sarà sfuggito quello che accadrà precisamente il 3 marzo.

Spoiler Un posto al sole: la morte di Teresa al centro della scena

Sarà quello il giorno in cui proprio Otello avrà “una brutta discussione con Teresa” e proprio questo sarà l’ultimo atto: in seguito, apprenderemo che la mamma di Silvia ha avuto un malore fatale!

È sin troppo facile immaginare che gli episodi successivi saranno in gran parte dedicati alla morte di Teresa, anche perché non sarà facile comunicare a un già sofferente Otello la ferale notizia e qualcuno dovrà assumersi questa responsabilità. Comunque sia, questo tragico lutto sconvolgerà tutti e ovviamente anche Rossella (Giorgia Gianetiempo): riuscirà quest’ultima a trovare in Riccardo (Mauro Racanati) il conforto che le è necessario in un periodo così delicato?