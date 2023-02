Uomini e donne: Riccardo e Gloria, lei lascia il programma e va via!

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne andrà in onda l’ultimo appassionante capitolo del lungo tira e molla che ha visto protagonisti i due corteggiatori del trono over Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti.

Tutto partirà quando in studio Gloria proporrà a Riccardo di abbandonare insieme il programma, lasciandosi alle spalle i problemi e le incomprensioni nate nelle ultime settimane. Un’inaspettata richiesta alla quale Riccardo risponderà negativamente: ciò scatenerà una dura reazione nella Nicoletti, la quale deciderà sorprendentemente di abbandonare per sempre il programma.

A nulla serviranno le preghiere del cavaliere tarantino, che cercherà vanamente di convincere l’ormai sua ex compagna a restare in trasmissioni e non lasciarsi vincere dagli impulsi. Parole inutili come vedremo, dato che Gloria, dopo aver salutato conduttrice e opinionisti, lascerà definitivamente il programma. Questo e altro nelle puntate future di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.