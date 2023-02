Uomini e donne: Biagio Di Maro lascia il programma, ecco perché

Clamorose novità sono in arrivo a Uomini e Donne: stando a quanto si apprende, il noto cavaliere del trono over Biagio Di Maro ha clamorosamente lasciato la trasmissione in seguito a un aspro litigio scatenatosi a centro studio durante l’ultima registrazione del talk show dei sentimenti di Canale 5.

Stando alle anticipazioni che circolano, tutto è cominciato quando il cavaliere aversano, già al centro dell’attenzione a causa di alcuni comportamenti rilevati nelle ultime settimane, si è intromesso tra Claudio e le sue pretendenti, scatenando l’ira del collega di parterre.

Ciò, sommatosi al fallimento della conoscenza con Gabriella, convincerà Maria De Filippi a intervenire personalmente e a redarguire l’uomo. In difesa del Di Maro, a sorpresa, si schiererà anche la dama (nonché ex fiamma del cinquantaseienne) Carla, che vanamente cercherà di giustificare il comportamento del corteggiatore, parlando di motivazioni psicologiche sorte dopo la morte della prima moglie.

A peggiorare una situazione già fortemente compromessa saranno alcune parole dell’opinionista Tina Cipollari, che scateneranno la rabbia e l’indignazione di Biagio. Sarà tutta questa baraonda improvvisa a convincere il Di Maro a uscire dallo studio: anche Maria De Filippi, per quel che se ne sa, gli consiglierà di continuare la ricerca di una compagna lontano dalle luci dei riflettori.

Questo e altro ancora nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 14.45.