Uomini e donne: Nicole Santinelli cerca un amore da favola, ecco la sua prima esterna

Nelle più recenti puntate di Uomini e donne ha fatto il suo esordio Nicole Santinelli, la nuova tronista del dating show di Mediaset che caratterizzerà i prossimi mesi del trono classico. Nata a Roma ventinove anni fa, Nicole, bionda e occhi azzurri grazie alle sue origini polacche, è account manager presso un’importante azienda di marketing: un lavoro stimolante che la ragazza svolge ormai da svariati anni.

Appassionata di cinema e di camminate all’aria aperta, la Santinelli ha dichiarato di essere sbarcata nel programma di Canale 5 alla ricerca di un ragazzo bello sia dentro che fuori e che, soprattutto, non sia assolutamente né presuntuoso e né narcisista. Un amore da favola, insomma.

Per lei, dopo le presentazioni di rito, sono scesi numerosi pretendenti che hanno preso posto nel parterre azzurro, non prima di essere stati passati al setaccio dalla neo tronista che, tra i numerosi ragazzi arrivati nel programma, ha subito adocchiato Andrea, un giovane di 31 anni che ha immediatamente stregato anche Roberta Di Padua. Rivalità in vista tra la tronista e la dama del trono over?

Quel che è certo è che Nicole deciderà di uscire già dalla seguente registrazione con Andrea, il quale non solo non declinerà l’invito della donna ma si presenterà sotto casa sua con un mazzo di girasoli. Per scoprire ulteriori dettagli non resta che aspettare i prossimi appuntamenti con Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.