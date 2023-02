Uomini e donne: torna Aurora Tropea | Anticipazioni

Prossimamente a Uomini e Donne le attenzioni dello studio si sposteranno tutte su un inaspettato ritorno nel parterre del trono over!

Dopo un’assenza di qualche anno farà infatti il suo rientro negli studi Elios di Roma Aurora Tropea, la dama cinquantatreenne che nelle scorse stagioni del talk show dei sentimenti di Mediaset era riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nelle dinamiche della trasmissione.

Nemica giurata di Gemma Galgani, alla quale nel tempo aveva soffiato diversi uomini (in particolare Jean Pierre e Biagio Di Maro, quest’ultimo recentemente andato via dal programma), Aurora era alla continua ricerca di un compagno con cui dividere la vita e per un certo periodo sembrava potesse averlo trovato in Giovanni Longobardi, insieme al quale era anche uscita dal programma (salvo troncare la relazione dopo poco).

Adesso il ritorno nel salotto di Maria De Filippi, dove ritroverà anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che di lei non conservano affatto un bel ricordo. Come andrà a finire? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia del Biscione. Seguici su Instagram.