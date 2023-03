Beautiful: Steffy a Taylor, “non facciamo vincere Brooke” | Trama 30 marzo 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 30 marzo 2023

Per Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è di nuovo questione di guerra tra Forrester e Logan, rimarcando che Brooke (Katherine Kelly Lang) e Hope (Annika Noelle) hanno sottratto fin troppo a lei e a Taylor (Krista Allen). La giovane donna sprona la madre a non lasciare vincere Brooke, la quale non ha mai considerato come le sue azioni potessero ferire Taylor.

Nonostante il fattore Deacon (Sean Kanan) sia ancora motivo di tensione tra Hope e Ridge (Thorsten Kaye), entrambi vogliono essere presenti nella lotta per la sobrietà di Brooke, che teme di poter perdere la loro famiglia a causa del suo segreto.