Beautiful: Bill Spencer “non è bravo a letto”, ecco chi lo rivelerà | Anticipazioni americane

Chi avrebbe mai pensato di (ri)vedere Sheila Carter come preda ambita in un triangolo amoroso? Ebbene, è ciò a cui da settimane stanno assistendo i telespettatori di Beautiful negli USA, visto che, proprio nelle puntate americane, l’ex ricercata è presentata ora come una vera e propria bomba sexy, che ha fatto perdere la testa a Deacon Sharpe e Bill Spencer.

L’atteggiamento di quest’ultimo, inizialmente un po’ robotico, aveva fatto ipotizzare che Sheila lo stesse in qualche modo manovrando, magari tramite un veleno in cui aveva imbevuto il ciondolo a spada dell’editore (sempre menzionato nei loro dialoghi). Questa opzione, però, è ormai da scartare, visto che sembra davvero che Bill si sia lasciato sedurre da Sheila e che veda in lei l’unica donna in grado di accettarlo così come è e che, per questo, non lo abbandonerà mai come invece hanno fatto Steffy, Brooke e Katie.

Beautiful: è Deacon l’uomo che davvero Sheila vuole!

Tuttavia il magnate, di fronte all’onta di sdegno dei suoi familiari, ha precisato ai figli di non essere sprovveduto: se si dovesse accorgere di un inganno da parte di Sheila o di un suo tradimento, la Carter la pagherebbe molto cara.

E, infatti, Sheila rischierà di giocare col fuoco quando non riuscirà esistere al vero uomo che occupa i suoi pensieri: Deacon! Quest’ultimo, in realtà, l’aveva allontanata dopo averne coperta la latitanza per qualche mese, mettendola alla porta. Partito per l’Italia grazie ad un permesso speciale nella sua condizione di libertà vigilata, ne è tornato con un investimento che gli ha permesso di comprare Il Giardino, al cui menù italiano ha aggiunto anche la pizza!

Beautiful, Sheila: “Bill non è avventuroso a letto”

Forte di questo passo in avanti in campo lavorativo, Deacon sembra aver cambiato idea anche su Sheila: ormai archiviate le speranze con Brooke, ha capito che è proprio la Carter la donna che vuole. Deacon è pronto a tutto, anche ad uscire allo scoperto, sicuro che Hope e Brooke col tempo accetterebbero la sua relazione. Intanto, però, Sheila è apparsa più pragmatica: sa bene che Bill, così come l’ha tolta di prigione, potrebbe farcela tornare. Ma l’editore solo questo è per lei: il biglietto per la libertà.

Sheila ha dunque, alla fine, ammesso a Deacon che si concede a Bill solo perché è necessario, confidando di trovarlo, tra l’altro, poco preparato in questioni di letto. Insomma, nonostante le leggende metropolitane che per anni hanno imperversato riguardo lui e Brooke (lasciando immaginare chissà che cosa), Bill sarebbe – parole di Sheila – “uno che non sa molte cose a letto e che non è avventuroso“.

Insomma, una vera frana tra le lenzuola, che Sheila fa fatica a tollerare e che sopporta solo immaginando Deacon al suo posto. Nei prossimi episodi in onda negli USA, i due cederanno alla passione, ma poi Sheila avrà motivo di temere che Bill possa aver scoperto la sua tresca. Sarà solo un falso allarme?