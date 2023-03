Beautiful: Bill non è impazzito! Vuole incastrare Sheila insieme a… | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful è stata fatta finalmente luce sull’improvviso innamoramento da parte di Bill Spencer nei confronti di Sheila Carter. A quanto pare l’editore non vede l’ex galeotta come l’unica donna che può capirlo ed accettarlo (nonché la sola che lui non potrà mai ferire). Insomma, l’uomo non si è affatto perso a causa dei rifiuti ricevuti dalle sorelle Brooke e Katie Logan, ma sta solo ingannando Sheila con l’intento di farla finire in carcere una volta per tutte.

Intanto la donna, che ha recentemente ceduto alla passione con Deacon Sharpe, il vero uomo che le interessa, sta iniziando a temere che Bill sospetti il tradimento e il fatto che lei lo stia solo usando per restare fuori di galera: Sheila ha paura insomma che Bill, qualora si sentisse tradito, potrebbe non solo consegnarla alle autorità… ma magari anche ucciderla!

Beautiful, trame americane: Bill Spencer sta ingannando Sheila Carter

Il magnate dell’editoria, infatti, ha condiviso con Sheila parte dei suoi più loschi segreti: dall’aver cercato di far ammazzare Ridge Forrester negli Emirati Arabi all’aver rischiato di far fuori il suo stesso figlio demolendo l’edificio della Spectra Fashion. I fan più accaniti ricorderanno anche un altro crimine, forse il peggiore: Bill provò a provocare la morte di una Amber Moore incinta (di quello che all’epoca lui credeva il proprio futuro nipote) dalla scogliera dell’attuale casa di Steffy, il cui arrivo impedì fortunatamente ad Amber di precipitare nel vuoto.

Ma perché Bill avrebbe dovuto confidare i propri crimini a Sheila? Ebbene, per spingere quest’ultima a vuotare il sacco sui propri, in una vera e propria confessione!

Nei prossimi episodi in onda negli Stati Uniti si capirà sicuramente meglio il piano, anche perché, ad un certo punto, Sheila da latitante era stata acciuffata ed è stato Bill a farla rilasciare: insomma, l’aveva già in carcere e quindi… perché mettere tutto a rischio per un piano così complicato?

Beautiful, spoiler USA: Bill e Ridge insieme contro Sheila!

Lo scopriremo (forse), ma intanto è stato rivelato che Bill non sta agendo da solo, bensì ha un complice decisamente inaspettato: Ridge Forrester!

Dopo circa tre mesi d'assenza, Thorsten Kaye è dunque tornato sulla scena nei panni dello stilista e lo ha fatto con stile: il designer, infatti, è stato raggiunto da Bill in quello che è sembrato un covo dell'FBI, intento ad ascoltare le conversazioni dell'editore con Sheila. I due acerrimi rivali, insomma, stanno complottando in gran segreto per cercare di sbarazzarsi di Sheila Carter una volta per tutte. Ci riusciranno?