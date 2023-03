Beautiful, Brooke a Douglas: “dimenticati di me e Babbo Natale” | Anticipazioni italiane

Se in passato Thomas Forrester è stato severamente giudicato per aver costretto il figlioletto Douglas a mantenere dei segreti (e in futuro lo sarà ancora…), nelle prossime puntate italiane di Beautiful vedremo che a volte alcune “bugie bianche” possono essere tollerate, visto che proprio coloro che hanno giudicato le azioni di Thomas si troveranno nella posizione di convincere il bambino a mantenere nuovamente un segreto!

Negli episodi a venire, infatti, Douglas sempre più frustrato nell’accorgersi che la sua storia sull’aver visto la nonna baciare Babbo Natale non verrà presa sul serio. Ciò almeno in apparenza, perché in realtà – proprio di fronte alla caparbietà del piccolo nel sostenere il proprio racconto – Hope Spencer si vedrà costretta ad affrontare la madre, ottenendo da Brooke la completa confessione su quanto accaduto la notte dell’ultimo dell’anno.

Le due Logan e Liam, coinvolto nella necessità di mantenere lo scottante segreto, dovranno dunque affrettarsi per impedire che Douglas parli troppo e con le persone sbagliate.

Beautiful, trame puntate italiane: Hope in fretta e furia si fa riconsegnare Douglas

Nel frattempo, un momento in famiglia a casa della zia Steffy sarà per Douglas il momento ideale per condividere anche con i parenti paterni la “storia di Babbo Natale”. Pure in questo caso, però, il suo racconto verrà preso poco sul serio dai presenti, che riterranno che il bimbo stia modificando una tipica canzoncina natalizia, magari grazie a qualche sogno fatto quella sera.

Prima però che Ridge, Thomas e Steffy abbiano modo di approfondire, Hope – spinta da Brooke – si farà riconsegnare Douglas, nonostante fosse stato concordato più tempo da trascorrere con suo padre. Il modo in cui Thomas asseconderà la volontà di Hope farà storcere il naso a Steffy, sempre più insofferente rispetto al modo in cui il fratello si accontenti di avere un ruolo secondario nella vita del figlio.

In ogni caso, il pericolo sarà effettivamente scampato e, allarmata dall'apprendere che il bambino potrebbe aver già detto troppo, Brooke esorterà Douglas a dimenticarsi di quanto visto e lasciar perdere per sempre il bacio che l'ha vista scambiarsi con Babbo Natale. La Logan riuscirà dunque a chiudere per sempre la bocca di Douglas? Per sua sfortuna no, perché presto il bambino troverà modo di farsi ascoltare da qualcuno disposto a credergli…