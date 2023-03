Beautiful, anticipazioni dal 2 all’8 aprile 2023

A Beautiful, il piccolo Douglas non fa che dire a tutti che ha visto la nonna baciare Babbo Natale. E qualcuno inizia a dargli credito… Vediamo dunque le trame dei prossimi episodi in onda dal 2 all’8 aprile:

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 2 a sabato 8 aprile 2023

Taylor va a trovare Brooke per offrirle il suo aiuto professionale, perché sente che c’è qualcosa che non va in lei. Brooke la ringrazia, ma rifiuta. Zende annuncia a Paris che ha deciso di uscire con la modella Sequoyah, ma lei la prende sportivamente e ribadisce che parlava sul serio quando gli ha manifestato il desiderio di non avere un rapporto esclusivo.

Paris dice a Carter che da quando si sono baciati sente che tra loro qualcosa è cambiato. Ridge e Hope confortano Brooke: ha fatto la cosa giusta a confidarsi con loro di aver bevuto la sera di Capodanno. Intanto Sheila cerca di carpire informazioni su Brooke da Taylor. Liam confida a Hope che Douglas continua a ripetere di aver visto la nonna baciare Babbo Natale.

Liam e Hope interrogano Douglas, il quale conferma ciò che è successo la notte di Capodanno: la nonna ha baciato Babbo Natale. Carter e Paris continuano a corteggiarsi: tornano a baciarsi e la loro storia si complica.

Beautiful: Douglas dice qualcosa di troppo…

Anche per Brooke tutto si complica: Ridge è convinto della sua sincerità e si colpevolizza per averla lasciata sola. Ma Douglas è sicuro di aver visto la nonna baciare un uomo con il cappello di Babbo Natale la notte di Capodanno.

La sicurezza di Douglas nel raccontare i particolari di ciò che ha visto la notte di Capodanno costringe Hope a chiedere a Brooke cosa sia veramente accaduto quella sera. Brooke, visibilmente scossa, inizialmente non risponde. Ma Hope insiste e chiede a Brooke perché Douglas dica di averla vista baciare Babbo Natale a Capodanno; Brooke a quel punto le confessa di essersi ubriacata con Deacon, il quale indossava un cappellino da Babbo Natale; poi lo ha baciato e si è svegliata nel letto accanto a lui.

Ridge, Steffy e Thomas scherzano con Taylor e sono felici che lei sia tornata in città. Paris e Carter si baciano e sembrano intenzionati ad avere una storia.

Beautiful, trame italiane: Hope sconvolta dopo aver appreso la verità

Brooke è tormentata dal senso di colpa per ciò che è accaduto la notte di Capodanno con Deacon e teme che Ridge, una volta saputo l’accaduto, la lasci. Steffy e Thomas vorrebbero che Ridge tornasse con la loro mamma, Taylor.

Taylor, che dimostra di essere una donna molto saggia, non lascia adito a false speranze: non ha intenzione di ritornare con Ridge. Carter vorrebbe rinunciare alla relazione con Paris, ma la ragazza usa tutte le sue armi di seduzione per indurlo a lasciarsi andare. Liam viene a sapere da Hope della serata tra Brooke e Deacon e rimane senza parole.

Hope racconta a Liam che l’uomo che Douglas dice di aver visto baciare Brooke la notte di Capodanno è in realtà Deacon che indossava un cappellino da Babbo Natale. Gli spiega che la madre si è ubriacata e che Deacon, dopo averla portata a letto, è crollato accanto a lei.

Hope, Liam e Brooke sperano di convincere Douglas a non parlarne con nessuno, ma lui è con Thomas, il quale è a cena a casa di Steffy insieme a Ridge. Douglas, nel frattempo, confida a tutti di credere che Hope e Liam siano arrabbiati con lui per aver detto loro di aver visto la nonna baciare Babbo Natale a Capodanno.