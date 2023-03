Beautiful, anticipazioni dal 20 al 25 marzo 2023

A Beautiful, occhio a Brooke che, sia pure inconsapevolmente, sta per combinarne un’altra delle sue. Vediamo dunque le trame dei prossimi episodi:

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 20 a sabato 25 marzo 2023

Deacon assicura a Brooke che non è successo niente tra loro, ma lei è sconvolta perché ha i postumi della sbornia e si ricorda di averlo baciato, ignara che Sheila aveva sostituito lo spumante analcolico destinato a lei con uno normale. Nel frattempo, Ridge torna dal suo viaggio di lavoro.

Sheila parla con Deacon per capire se il suo diabolico piano per far ricadere la sua acerrima nemica nell’alcolismo ha funzionato. Carter e Paris parlano del bacio che si sono dati. Deacon e Brooke ripensano alla notte di Capodanno, mentre Sheila medita sulle minacce che le ha rivolto Brooke. Douglas dice di aver visto la nonna baciare Babbo Natale. Liam crede che il bambino abbia travisato le parole di una canzone e non ci fa caso.

Beautiful: Brooke, Sheila trama alle sue spalle

Paris ringrazia Carter di averla avvertita dell’imminente proposta di Zende, dato che non si sente pronta al matrimonio. Brooke sta per confessare a Ridge del bacio con Deacon, ma l’arrivo di Hope la fa desistere, poi avverte Deacon che quello che è successo tra loro deve rimanere un segreto. Mentre Steffy e Thomas pensano di smettere di chiedere a Ridge di tornare con Taylor, Sheila cerca di convincere quest’ultima della serietà delle sue buone intenzioni allo scopo di farsi aiutare ad essere accettata dalla famiglia di Steffy.

Brooke, che sta attraversando un momento davvero difficile, è sul punto di raccontare a Ridge la cosa sconvolgente che le è successa la notte di Capodanno. Hope dice a Steffy e a Finn di essere dispiaciuta che Brooke sia rimasta sola a Capodanno.

Hope, Steffy e Finn intuiscono che Brooke, per qualche recondito motivo, ha qualcosa che non va. Sheila chiede l’aiuto professionale di Taylor. Quest’ultima rifiuta, perché tra loro ci sono troppi precedenti, ma la incoraggia ancora a impegnarsi per cambiare.

Brooke rivela a Ridge e a Hope di aver bevuto la notte di Capodanno. Hope e Ridge confortano Brooke che decide di recarsi urgentemente ad un incontro degli Alcolisti Anonimi. Taylor e Steffy sono preoccupate.

Taylor e Steffy sono preoccupate: se Brooke ha qualcosa di grave, ciò potrebbe ripercuotersi su Ridge. Bill rinnova a Liam l’avvertimento di prestare attenzione a Deacon.