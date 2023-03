Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Brooke Forrester diventerà il prossimo obiettivo di Sheila Carter, quando la Logan metterà in chiaro che non le permetterà mai di avvicinarsi a Steffy, Finn e Hayes. Grazie a una piccola apertura da parte di Taylor Hayes, Sheila vedrà dunque in Brooke l’unico ostacolo a frapporsi tra se stessa e la propria discendenza e deciderà di vendicarsi della rivale.

Sheila, infatti, sarà decisa a rovinare la vita di Brooke, puntando al suo punto debole: il passato alcolismo. La ghiotta opportunità si presenterà quando, a Il Giardino, Sheila apprenderà dell’intenzione di Brooke di acquistare una bottiglia di champagne analcolico con cui brindare al nuovo anno: la bibita, a parte l’assenza di alcol, avrà esattamente le stesse caratteristiche organolettiche di uno champagne tradizionale e la Carter punterà proprio a questa somiglianza per colpire la Logan a tradimento.

Beautiful, trame italiane: Ridge non riesce a tornare a Los Angeles

Il piano entrerà nel suo vivo svolgimento la sera dell’ultimo dell’anno, che Brooke trascorrerà a casa con Hope, Liam e Deacon. Grande assente Ridge, impegnato in un gran gala fuori città per motivi di lavoro. C’è da dire che lo stilista inviterà la moglie a tenergli compagnia, così da sfruttare l’occasione mondana per passare da soli la ricorrenza festiva; nonostante la proposta del marito, Brooke deciderà però di restare a casa, preferendo la compagnia della famiglia della figlia e dando appuntamento a Ridge per il bacio a mezzanotte.

Il designer, infatti, non potrà sottrarsi dal partecipare all’evento, essendo appunto anche un impegno di lavoro: suoi, infatti, saranno gli abiti sfoggiati dalle invitate più in vista della festa. Ridge cercherà effettivamente di rientrare a Los Angeles in tempo per lo scoccare del nuovo anno, ma prima un problema all’aereo e poi il maltempo costringeranno il suo jet a terra.

Brooke sarà molto affranta e delusa dall’inaspettato risvolto e, a quel punto, la sua lucidità sarà già stata compromessa dal tranello di Sheila. Già perché, frattanto, la Carter avrà fatto in modo di scambiare le bottiglie dei due tipi di champagne, in modo che alla Logan sia recapitato quello alcolico!

Beautiful, puntate italiane: qualcuno sarà testimone di un bacio tra Brooke e Deacon

La padrona di casa ne berrà un bicchiere, totalmente inconsapevole. E così, senza che se ne possa accorgere, Brooke quella sera si ritroverà a bere, ma non da sola. A farle compagnia, infatti, si tratterrà Deacon, che si lascerà coinvolgere dalla bevuta.

L'uomo, di fronte ad una Brooke delusa per l'assenza di Ridge, non perderà occasione per dichiararsi e la bacerà. Le cose però non andranno oltre e l'uomo porterà Brooke a letto, ove si addormenterà anche lui. A loro insaputa, tuttavia, il bacio avrà avuto un inaspettato testimone…