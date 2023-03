Beautiful: Bill e Ridge, trappola per Sheila | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, Ridge Forrester e Bill Spencer sono in combutta per incastrare Sheila Carter: l’editore non si è affatto innamorato di lei ma la sta ingannando, nella speranza di poterne provocare la definitiva rovina. L’improbabile duo di alleati, dunque, sta lavorando in gran segreto, arrivando anche a mentire ai propri affetti: Bill è stato praticamente allontanato da tutti, mentre Ridge non era affatto in Europa come credevano i familiari. Questi loro sacrifici, tuttavia, valgono l’obiettivo da raggiungere: sbattere Sheila dietro le sbarre per sempre.

Se la rivelazione ha effettivamente consegnato un bel colpo di scena, la situazione ha sollevato diversi interrogativi e perplessità da parte del pubblico d’oltreoceano: come parte del piano, ad un certo punto, Sheila si è fatta arrestare dalla polizia, ma perché, invece di lasciarla lì, Bill l’ha fatta assolvere da tutte le accuse? Insomma, perché toglierla di prigione se lo scopo ultimo è quella di… portarla in prigione? E perché era necessario che Ridge stesse nascosto per tutto il tempo?

Beautiful: Thorsten Kaye felice di essere tornato dopo una pausa

La risposta a quest’ultimo dubbio è più di carattere tecnico che narrativo: l’assenza di Ridge è stata motivata dall’esigenza del suo interprete, Thorsten Kaye, di prendersi una pausa dal set: l’impegno con la soap lo porta quasi settimanalmente a fare la spola tra le due coste degli Stati Uniti. Un aspetto che l’attore non ha mai nascosto di trovare a volte molto pesante e chissà che in futuro non porti ad una sua drastica decisione riguardo la sua permanenza a Beautiful. Per ora, tuttavia, non pare essercene l’intenzione e, rispetto a questa svolta per il personaggio, Kaye ha commentato:

In questo periodo ho viaggiato per l’Europa insieme alla mia famiglia, con cui sono riuscito a passare più tempo. Ho davvero capito che dovrei stare a casa più spesso. Ma è stato bello tornare e vedere che la storia ha preso tutta un’altra direzione. Vedendo le donne della vita di Ridge intenzionate ad andare avanti, mi fa desiderare di vedere anche lui andare in altre direzioni, magari con qualcun altro…

Beautiful, trame americane: ci sarà più rispetto tra Bill e Ridge

E riguardo ai recenti sviluppi del racconto, ha aggiunto:

Non ne sapevo niente finché non ho dovuto girare, è stato divertente tornare per qualcosa di nuovo e tornare a lavorare con Don (Diamont, alias Bill), che ha avuto finalmente del materiale alla sua altezza. Credo che Ridge e Bill già si rispettassero reciprocamente, sebbene in uno strano modo, già da prima ed ora collaborano per uno scopo comune.

Il collega, Don Diamont, gli ha fatto eco:

Sono arcinemici, ma vedremo crescere del rispetto tra loro. Ridge è l’unica persona con cui Bill può essere sincero adesso, l’unico che può capirlo, perché vogliono raggiungere lo stesso risultato, arriveremo ad una sorta di nemici-amici”.

Bill e Ridge vogliono a tutti i costi liberarsi di Sheila

E, in effetti, l’aspetto comico delle interazioni tra i due personaggi, sulla falsa riga dell’originale rapporto di rivalità e amicizia tra Stephanie Forrester e Sally Spectra, è l’elemento vincente della storyline che, tornando alle spiegazioni a certi interrogativi, appare un po’ forzata. Grazie alle testimonianze di Finn, Steffy e Li Finnegan, Sheila infatti avrebbe dovuto affrontare una condanna per tre tentati omicidi, a cui si sarebbero aggiunti l’accusa di evasione e di frode avendo finto la propria morte. Abbastanza, visti anche i suoi precedenti, per assicurarla al carcere molti anni.

Eppure Bill e Ridge si sarebbero mossi propri proprio perché, a quanto pare, ciò non sarebbe bastato: per liberarsi definitivamente della donna, è necessario dimostrare che sia stata colpevole di omicidio. Per questo Bill avrebbe ideato il piano, coinvolgendo l’FBI: non avendo creduto all’apparente morte della Carter, Bill una sera a Il Giardino l’ha attirata in una trappola, fingendosi un uomo depresso, solo e disperato.

Bill insomma ha recitato la parte della persona disposta a farsi sedurre e ad invaghirsi di Sheila, dandole quell’amore che lei ha sempre desiderato per tutta la vita. Rivelarle dello sparo ai suoi danni da parte di Taylor Hayes è stato un rischio calcolato, che lo avrebbe reso ai suoi occhi un sincero alleato, disposto a ricattare Steffy per difenderla. Certo, cosa faceva loro escludere che la psichiatra, a quel punto, non si sarebbe presentata alla polizia per confessare (cosa che è stata effettivamente tentata di fare)?

Beautiful: Bill ha concordato con l’FBI l’immunità per Taylor

In ogni caso Bill ha concordato con l’FBI, informata della vicenda, l’immunità per Taylor da qualsiasi accusa riguardo al reato. I federali lo hanno fatto perché più interessati al pesce più grosso, ovvero Sheila Carter? Anche questo non è dato sapere, mentre sappiamo che il piano originale di Bill prevedeva dei tempi più brevi, mentre la sua recita va trascinandosi da mesi.

Sì perché l’unica prova che Ridge e Bill possono trovare contro Sheila è una sua piena confessione: per questo la villa di Bill è stata tappezzata di microspie e telecamere, tranne che in camera da letto: “Per il bene di tutti noi“, ha assicurato Ridge, punzecchiando il rivale sulla parte della recita che lo ha portato a dover diventare amante di Sheila!

Nei più recenti episodi, Bill, deciso a conquistare definitivamente la fiducia di Sheila e indurla così a condividere con lui i suoi più oscuri segreti per le orecchie dell’FBI (come l’omicidio con le api di Lance o la spinta mortale al suo psichiatra anni fa), si è spinto a fare una proposta di matrimonio!

Le anticipazioni americane segnalano che Sheila sarà indecisa sulla risposta da dare: sorpresa dall’evento, da una parte sarà lusingata da quello che sembrerebbe affetto sincero, ma dall’altra la mossa azzardata dell’editore potrebbe anche renderla sospettosa.

Già, perché la proposta è arrivata senza neanche un accordo prematrimoniale che tuteli Bill: una mossa troppo azzardata per un uomo come lui! Insomma, Sheila si lascerà davvero incastrare? E Bill e Ridge riusciranno a liberarsi di lei prima di renderla la nuova signora Spencer? "Con Sheila non si sa mai come può andare a finire", ha commentato criptico Don Diamont. Intanto, gli spoiler per le prossime puntate americane suggeriscono che si arriverà ad un nodo cruciale per la vicenda…