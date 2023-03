Beautiful: Joshua Hoffman sarà R.J. Forrester nelle puntate americane | Anticipazioni

Ad inizio anno, Brad Bell aveva anticipato l’intenzione di inserire una serie di nuovi personaggi in Beautiful, nel corso delle puntate americane del 2023. In particolare, il produttore e capo sceneggiatore della soap opera aveva citato una nuova generazione di volti appartenenti ai vari clan familiari che attualmente animano le vicende dello show e, inevitabilmente, in molti avevano pensato a Ridge Forrester Jr., da qualche anno assente dalla scena.

Nonostante sia l’unico figlio dei principali protagonisti storici di Beautiful, Ridge e Brooke Forrester, R.J. ha fino ad ora avuto sempre un ruolo sottotono rispetto ai numerosi fratelli e sorelle. L’unico interprete di un R.J. giovane adulto è stato Anthony Turpel, che ne ha rivestito brevemente i panni tra il 2016 e il 2018. La sua breve parentesi in scena ha visto R.J. intraprendere una frequentazione adolescenziale con Coco Spectra, presto abbandonata dagli sceneggiatori: l’ultima volta che la coppia apparve insieme fu in occasione di un incidente stradale causato da una distrazione della ragazza alla guida di un auto di Ridge.

Beautiful: di R.J. si sono perse le tracce, ma tornerà!

L’intento in quell’occasione era promuovere il messaggio dell’attenzione alla guida, ma, esaurito questo compito, non si è saputo più niente di quel flirt giovanile. Successivamente R.J. mostrò una decisa avversione nei confronti del matrimonio di Brooke con Bill Spencer, il quale, tuttavia, sembrò riuscire ad ammorbidire la posizione del figliastro. Quel matrimonio durò comunque pochi mesi e la questione non venne più approfondita.

Uscito da Beautiful, Turpel ha iniziato una promettente carriera, prendendo parte a varie serie tv, tra cui, in particolare, ricordiamo il telefilm di successo Love, Victor.

Per quanto riguarda R.J. se ne sono sostanzialmente perse le tracce: forse vive anche lui in Europa, magari a studiare moda? Per il momento abbiamo sentito solo vaghi riferimenti che ce lo hanno descritto impegnato in cose come vacanze in montagna (che ne hanno giustificato l’assenza in importanti occasioni familiari). Le cose, però stanno per cambiare, R.J. Forrester, infatti, tornerà sulla scena, interpretato però da un nuovo attore.

Beautiful: chi è Joshua Hoffman (R.J. Forrester)

A prestargli il volto, infatti, sarà Joshua Hoffman: l’attore inizierà a girare le sue prime scene sul set il 14 marzo, per debuttare sugli schermi USA il 19 aprile. Ovviamente per noi italiani bisognerà poi attendere almeno 14 mesi…

Nonostante la giovane età, Hoffman ha all’attivo un nutrito curriculum, fatto di partecipazioni a serie tv quali Shameless, Criminal Minds e Code Black. Tra l’altro nel 2018 è stato protagonista del film tv Scatti di follia accanto a Lindsay Godfrey che, in Beautiful, ha interpretato Caroline Spencer, sua matrigna per un breve periodo.

Ancora scarne le anticipazioni sul ritorno di R.J.: il comunicato segnala che ora è un giovane uomo con una carriera emergente e che, tornato a Los Angeles, verrà subito coinvolto nei drammi familiari. C'è da aspettarsi una nuova ondata estiva di giovanissimi con cui potrà interagire? Speriamo che, eventualmente, stavolta siano un po' più carismatici dei vari Xander Avant, Coco Spectra, Zoe Buckingham o Emma Barber…