Beautiful: Liam e Hope, siamo alle solite? | Anticipazioni puntate americane

Tutte le strade portano ad una crisi “Lope”. Questo si potrebbe dire grossomodo per le vicende di Beautiful svoltesi nell’ultimo decennio ed oltre, nelle quali, presto o tardi, in qualche modo la narrazione torna a concentrarsi su un unico interrogativo: l’amore di Liam e Hope Spencer supererà il nuovo ostacolo? Infatti, per quanto altre storyline vengano al contempo lanciate, il tempo della soap ad un certo punto finisce per essere divorato da quella che è la coppia che più gli autori capeggiati da Brad Bell amano raccontare…

Le anticipazioni di inizio 2023 per le puntate americane segnalavano una nuova trama per il duo, sottolineando che sarebbe stata una vicenda diversa, che avrebbe messo la coppia in una situazione del tutto inedita. E, invece, sembra proprio di essere alle solite. Infatti c’è l’usuale problema che ha riportato Liam e Hope prepotentemente in primo piano: Thomas Forrester.

Beautiful, trame americane: Douglas vuole tornare con Hope

Riguardo agli aggiornamenti dagli USA, ci eravamo lasciati con lo stilista esiliato da famiglia e affari e con il piccolo Douglas deciso a vivere da sua zia Steffy per sfuggire alle tensioni che si respiravano proprio tra suo padre e i coniugi Spencer. Con drammaticità, il giudice del caso di affidamento aveva sentenziato Steffy come tutrice legale del nipote: una situazione vincolante, che sarebbe dovuta perdurare fino alla sua maggiore età.

In realtà, una manciata di episodi più tardi, la questione sembra essere già archiviata: Douglas ha deciso di tornare a vivere con Hope. A spingere il bambino a cambiare idea è stato sapere che la madre adottiva e Thomas sarebbero tornati a fare squadra.

Esatto, perché nel frattempo Thomas è riuscito a dimostrare il proprio pentimento e il proprio cambiamento ai familiari, supportando come prova una terapia presso uno psichiatra (che non fosse la madre) e accettando, su richiesta di Hope, di chiedere ufficialmente scusa e perdono a Brooke per tutta la questione della finta telefonata ai servizi sociali con la quale aveva separato la matrigna da papà Ridge. Tutto ciò ha incoraggiato Steffy ad accogliere la richiesta di Taylor di ricucire lo strappo con il fratello e a vedere in lui l’unica soluzione per salvare le sorti di una Hope For The Future in forte crisi.

Spoiler Beautiful, episodi americani: Liam e Hope di nuovo in disaccordo

Steffy ed Eric, infatti, erano arrivati alla conclusione di mettere a riposo la linea della giovane Logan, ormai in perdita. Ma Steffy ha proposto ad Hope un bivio: cancellare la linea o accettare di reintegrare Thomas come capo stilista, in quanto autore delle collezioni di successo degli ultimi anni.

Hope, ovviamente, si è trovata di fronte ad una difficile decisione che l’ha messa profondamente in crisi. Alla fine, però, ha optato per tornare a collaborare con Thomas, convincendosi del suo sincero pentimento e riconoscendo che mai nessuno quanto lui ha mai saputo tradurre in vestiti la sua visione della Hope For The Future.

Ovviamente Liam non ha accolto bene la decisione della moglie, certo che Hope avrebbe rifiutato. In un teso confronto, la Logan ha chiesto al marito di fidarsi della sua capacità di giudizio e del proprio desiderio di non compromettere un progetto lavorativo che la vede impegnata da anni. Alla fine Liam sembra aver accolto la decisione della compagna, pur non abbandonando le proprie convinzioni su Thomas.

Beautiful, news USA: Hope trarrà nuova energia da Thomas

La questione finisce qui e la narrazione si aprirà ad altre situazioni… o siamo alle solite e i due dovranno presto avere a che fare con nuove crisi legate proprio a Thomas? Già, perché, intanto, Douglas continua a non mollare il sogno di vedere un giorno il padre in coppia con Hope. Gli spoiler per le prossime puntate in onda negli Usa segnalano che riprendere la collaborazione lavorativa con Thomas darà nuova energia a Hope. L’interprete dello stilista, Matthew Atkinson, però precisa:

Credo che provi amore per lei, ma il loro è un rapporto puramente platonico; la loro relazione lavorativa è, appunto, solo tale. Thomas la capisce e, nonostante mantenga alta la guardia, Hope vede del buono in lui e prova empatia nei suoi confronti. Thomas per oltre un anno è stato completamente concentrato sul lavoro e su suo figlio. Provocato da Brooke, ha agito di impulso prendendo una decisione sbagliata. Era una persona che stava migliorando e ha fatto un passo indietro, ma credo ci siano valide ragioni stavolta per perdonarlo. Ora dovrà solo cercare di non auto-sabotarsi come al solito. Certo, è una soap opera e quindi non bisogna mai escludere nulla, ma ritengo che nel prossimo futuro lo vedremo solo migliorare.

Intanto, del nuovo interesse amoroso per Thomas che era stato promesso non vi è ancora traccia: il primogenito di Ridge stavolta è davvero cambiato? Dovremo aspettare per scoprirlo o vedere se, anche stavolta, si deciderà di spazzarne via i presunti progressi in nome della sua utilità come antagonista dell’amore “Lope”. Seguici su Instagram.