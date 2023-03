Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 26 marzo 2023

Dopo aver conosciuto la madre di Paris, Grace Buckingham, Zende confida a Carter di come abbia evitato di fare una proposta di matrimonio alla stessa Paris. Ignaro del bacio tra l'amico e la ragazza, Zende esprime a Carter un dubbio: potrebbe esserci qualcun altro nella testa di Paris. Sia Hope che Ridge si sentono in colpa per la ricaduta di Brooke, rimproverandosi di non aver riconosciuto eventuali segnali.