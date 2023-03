Si conclude venerdì 17 marzo 2023 su Canale 5 la seconda stagione della fiction Buongiorno mamma, che anche quest’anno ha ottenuto degli ascolti lusinghieri. Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata:

Nel lago accanto a casa Borghi è stato ritrovato un corpo e questo fa notizia in quel di Bracciano. Occhio soprattutto alle tracce di DNA trovate sul cadavere: si tratterà di un particolare che causerà un immenso dolore nei nostri protagonisti. A quel punto, Sole farà un lungo viaggio per arrivare alla verità e dunque per capire cosa possa essere accaduto alla madre biologica. Chissà se tutto questo avrà un nesso con il coma attraversato da Anna; comunque sia, tutto sembrerà portare al braccialetto di cuoio del quale Anna aveva fatto il disegno… Seguici su Instagram.