Grande Fratello Vip, anticipazioni 20 marzo 2023

Questa sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con la settima edizione del Grande Fratello VIP. Nella diretta odierna è sin troppo facile immaginare che ampio spazio sarà dedicato all’evento che più di tutti ha sconvolto i vipponi rimasti nella casa.

Parliamo della clamorosa espulsione di Daniele Dal Moro, che lo scorso venerdì è stato allontanato dal programma: il concorrente veneto, rifiutatosi di inviare un videomessaggio alla fidanzata Oriana Marzoli, ha comunque fatto parlare di sé avendo “rubato” gli occhiali da sole a Luca Onestini. Come la prenderà il bell’influencer emiliano?

L’attesa però è tutta concentrata sull’elezione del terzo finalista, che si aggiungerà a Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. In nomination Antonella Fiordelisi, Sofia Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Milena Miconi. La concorrente più votata si assicurerà la permanenza nel gioco fino all’atto finale in programma il prossimo 3 aprile. Ma attenzione, non solo gioie per i concorrenti del loft di Cinecittà, dato che oggi ci sarà anche un’eliminazione che potrebbe sconvolgere ulteriormente gli equilibri della casa.

Questo e altro nella puntata odierna del Grande Fratello VIP 7, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21.45.