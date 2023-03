Grey’s anatomy 19, trama settimo episodio (disponibile su Disney+)

Dopo più di tre mesi di pausa, da oggi – mercoledì 22 marzo 2023 – su Disney Plus è disponibile il settimo episodio di Grey’s Anatomy 19 intitolato Io seguirò il sole (I’ll Follow The Sun). Si tratta della mid-season premiere con cui il più longevo medical drama al mondo saluta, almeno per il momento, la sua storica protagonista: Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo.

Dopo un parziale trapianto di cuore su un bambino, Maggie e Winston affrontano le incomprensioni avute nella scorsa puntata. A quanto pare, i due coniugi si sono resi conto di essere caratterialmente diversi e per loro è giunto il momento di capire se sia il caso di trovare un punto di incontro per provare a sistemare le cose o dividere definitivamente le loro strade.

Anche Meredith, nel suo ultimo giorno al Grey Sloan Memorial, prova a chiarirsi con Nick, ma la discussone degenera e Marsh se ne va arrabbiato. Quando, però, al pronto soccorso arriva la scrittrice di libri per bambini Tessa con una grave emorragia, i due dovranno affrontare insieme l’emergenza; più tardi, Meredith dice a Nick che, anche se lo ama, in questo momento la sua priorità sono i figli…

Nella “vecchia” casa di Meredith dove adesso vive Amelia, si uniscono anche Lucas e Simone. I due specializzandi sono sempre più coinvolti ma la ragazza (che è da poco uscita da una storia) ha bisogno di tempo per capire e non commettere errori, soprattutto adesso che vive insieme a lui sotto lo stesso tetto.

Durante il volo, Meredith legge ai figli l’ultimo libro di Tessa, che al suo interno contiene una frase perfettamente associabile a lei: “Non c’è un lieto fine in questa storia, perché io sono ancora viva. Sono ancora qui. E vedo ancora sorgere il sole”.

Si congeda così l’indiscussa protagonista della storia: Meredith Grey (che ricordiamo dà anche il nome alla serie). Un addio che sembra quasi un arrivederci, in quanto non solo la rivedremo nel finale di stagione ma anche perché Ellen Pompeo – oltre a mantenere il ruolo di produttrice esecutiva – continuerà ad essere la voce narrante di Grey’s Anatomy. Seguici su Instagram.