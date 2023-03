Fiction Il commissario Ricciardi 2: cast, trama, anticipazioni della seconda stagione

A due anni dal grande successo della prima stagione, da stasera (lunedì 6 marzo) su Rai 1 torna in tv Il Commissario Ricciardi con la sua seconda stagione. La fortunata fiction con protagonista Lino Guanciale è nata da un’idea di Maurizio de Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la medesima rete alcuni suoi successi letterari, come I Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre.

In una suggestiva Napoli degli anni ’30, prendono vita le nuove vicende di Luigi Alfredo Ricciardi (Guanciale), enigmatico commissario dotato di uno straordinario intuito per i casi più difficili, sempre più ossessionato dal catturare gli assassini delle vittime (che lui riesce a sentire). L’uomo è affetto da una maledizione ereditata dalla madre che gli permette di vedere i fantasmi delle persone morte violentemente e di sentirne l’ultimo pensiero.

Al suo fianco come sempre ci sono il fedele brigadiere Maione (Antonio Milo) e il medico legale Bruno Modo (Enrico Ianniello). A questo si aggiunge anche la recente perdita dell’amata tata Rosa (Nunzia Schiano), ineccepibilmente rimpiazzata dalla giovane nipote Nelide (Veronica D’Elia).

Temendo di trasmettere il suo dolore ai figli, Ricciardi decide di rinunciare all’amore e di conseguenza al sentimento speciale che lo lega alla vicina di casa, la timida Enrica (Maria Vera Ratti), la quale viene corteggiata assiduamente dal maggiore tedesco Manfred (qui portato in scena da Christoph Hülsen, che succede a Martin Gruber).

E ricordate la seducente Livia (interpretata da Serena Iansiti), che da tempo cerca di conquistare il cuore di Ricciardi? Nei nuovi episodi la donna dovrà vedersela con una temibile rivale: la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina (Fiorenza D’Antonio), che con il commissario ha molto in comune. Per il tormentato investigatore, è arrivato dunque il tempo di fare una scelta…

Attualmente sono quattordici i libri dedicati a Ricciardi, ai quali sono stati aggiunti quattro racconti. Gli episodi della seconda stagione sono tratti dal racconto “Febbre” e dai libri “Anime di vetro. Falene per il Commissario Ricciardi”, “Serenata senza nome. Notturno per il Commissario Ricciardi” e “Rondini d’inverno. Sipario per il Commissario Ricciardi”.

Ne Il Commissario Ricciardi 2 Il pubblico ritroverà tutti i personaggi che ha visto e amato nella prima stagione. La sceneggiatura della serie – prodotta da Rai Fiction e da Clemart – è opera dello stesso Maurizio De Govanni insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff.