Il paradiso delle signore 7: Adelaide caccia Tancredi e Matilde | Anticipazioni

Si gioca finalmente a carte scoperte: il piano di Umberto (Roberto Farnesi) e Tancredi (Flavio Parenti) viene rivelato ma Conti (Alessandro Tersigni) non ha alcuna intenzione di veder distruggere la sua creatura per un grande magazzino di lusso proprio davanti al Paradiso delle Signore.

Vittorio e Roberto (Filippo Scarafia) si prepareranno dunque a far fronte alla concorrenza della nuova galleria di vestiti, ma cosa farà Adelaide (Vanessa Gravina), comproprietaria del Paradiso ora che Matilde (Chiara Baschetti), la donna che aveva accolto in casa e a cui aveva dato un’occasione come quella di lavorare al grande magazzino, l’ha tradita?

La reazione della contessa non si farà attendere: manderà via Tancredi e la Frigerio da Villa Guarnieri e si schiererà subito con Vittorio contro i traditori!

Trame Il paradiso delle signore: Flora passa alla concorrenza

Ma non è finita: la decisione di Guarnieri e del conte di Sant’Erasmo porterà a conseguenze spiacevoli per il Paradiso: Flora (Lucrezia Massari) comunicherà a Vittorio che andrà a lavorare nel grande magazzino di Umberto e di conseguenza il nostro protagonista prenderà una decisione drastica nei confronti della stilista. Poi Conti lancerà un’idea inaspettata per la sfilata della nuova collezione: è chiaro che Vittorio non ha alcuna intenzione di vedere la sua barca affondare e farà di tutto per salvare la sua creatura!

Tancredi intanto intuirà il dispiacere della moglie Matilde per la rottura con Adelaide: che anche il terribile conte abbia un cuore? Staremo a vedere…