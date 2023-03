Il paradiso delle signore 7: Ezio ha trovato una soluzione per Gemma? | Trama 15 marzo 2023

Anticipazioni puntata 123 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 15 marzo 2023

Armando (Pietro Genuardi) deve scendere a patti con Don Saverio (Andrea Lolli) per permettere a Clara (Elvira Camarrone) di continuare a gareggiare con la bici. Alfredo (Gabriele Anagni) non vuole un amore clandestino con Irene (Francesca Del Fa) e la mette all’angolo: o si esce allo scoperto oppure si tronca la relazione. Matilde (Chiara Baschetti) deve chiedere un grande favore ad Umberto (Roberto Farnesi), mentre Diletta propone un nuovo argomento per il prossimo Paradiso Market.

Dopo la scoperta di Ludovica (Giulia Arena) riguardo alla relazione tra Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello (Pietro Masotti), la Brancia non è più la stessa e Barbieri se ne accorge. Ezio (Massimo Poggio) pare aver trovato una soluzione che potrebbe convincere Gemma (Gaia Bavaro) a far crescere il bambino a lui e Veronica (Valentina Bartolo).