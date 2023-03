Il paradiso delle signore 7: Matilde svela tutto a Vittorio | Trama 17 marzo 2023

Anticipazioni puntata 125 Il paradiso delle signore 7 di venerdì 17 marzo 2023

Alfredo (Gabriele Anagni) vorrebbe che Irene (Francesca Del Fa) dichiarasse il suo amore alla luce del sole e per questo motivo tra i due c’è già una crisi. Irene prova a chiarire col giovane e, per non perderlo per sempre, compie un gesto plateale. Matilde (Chiara Baschetti) è a un bivio: rimanere fedele a Vittorio (Alessandro Tersigni) oppure tradirlo schierandosi con Tancredi (Flavio Parenti).

Marcello (Pietro Masotti) viene a sapere che Ludovica (Giulia Arena) sposerà a breve Torrebruna (Fabio Fulco). Gemma (Gaia Bavaro) decide in merito al futuro di suo figlio e di conseguenza questo si riverserà su Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar). Matilde infine trova il coraggio per rivelare a Vittorio i piani imprenditoriali del marito. Seguici su Instagram.