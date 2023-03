Il paradiso delle signore 7: Gloria ha perso ogni speranza ma… | Trama 21 marzo 2023

Anticipazioni puntata 127 Il paradiso delle signore 7 di martedì 21 marzo 2023

L’azienda di Vito (Elia Tedesco) in Australia sta avendo dei problemi. Per questo motivo, il giovane siciliano è costretto a dire una piccola bugia a Maria (Chiara Russo). Irene (Francesca Del Fa), tuttavia, scopre Lamantia parlare con una ragazza misteriosa e chiede ad Alfredo (Gabriele Anagni) di indagare su quanto visto.

Vittorio (Alessandro Tersigni) invece deve comunicare alle Veneri che sia Flora (Lucrezia Massari) che Matilde (Chiara Baschetti) hanno lasciato il Paradiso e hanno intrapreso un altro percorso. Anche per Gloria (Lara Komar) le cose non vanno bene, infatti la donna ha perso ogni speranza di poter stare con Ezio (Massimo Poggio) e prova a prenderne le distanze; il destino però ha in serbo qualcosa di speciale per loro… Seguici su Instagram.