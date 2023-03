Il paradiso delle signore 7: l’idea di Roberto per Gemma | Trama 23 marzo 2023

Anticipazioni puntata 129 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 23 marzo 2023

Ezio (Massimo Poggio) finalmente inaugura la sua nuova fabbrica e vi partecipano sia Gloria (Lara Komar) che Veronica (Valentina Bartolo). Tutti al Paradiso sono un po’ giù di morale dopo aver saputo della nuova concorrenza del grande magazzino in cui andranno a lavorare sia Matilde (Chiara Baschetti) che Flora (Lucrezia Massari). Vittorio (Alessandro Tersigni) cerca di animare la sua grande famiglia e di non temere per il futuro. Matilde tuttavia convince Flora ad aiutare Maria (Chiara Russo) per la collezione per l’ultima volta.

Roberto (Filippo Scarafia) riceve una brutta notizia ed i suoi sogni futuri con Mario sembrano sfumare. Il giovane Landi però, vedendo Gemma (Gaia Bavaro) sfilare con uno degli abiti da sposa di Maria, ha un'idea che potrebbe riscattare entrambi. Gloria infine confessa ad Armando (Pietro Genuardi) di aver preso una decisione drastica per non soffrire più.