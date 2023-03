Il paradiso delle signore 7: Gloria comunica la sua decisione | Trama 24 marzo 2023

Anticipazioni puntata 130 Il paradiso delle signore 7 di venerdì 24 marzo 2023

Maria (Chiara Russo), nel giorno della presentazione della collezione, ha felicemente accanto a sé la sua collega Flora (Lucrezia Massari). Umberto (Roberto Farnesi) tuttavia ha un piano per sabotare la sfilata del Paradiso. Francesco (Christian Roberto) nota Vito (Elia Tedesco) insieme alla misteriosa ragazza ed inizia a pensare e dubitare della sincerità del siciliano. Gloria (Lara Komar) comunica la sua decisione, ovvero la partenza per l'America. Roberto (Filippo Scarafia) fa una proposta a Gemma (Gaia Bavaro) che potrebbe cambiare per sempre il loro futuro.