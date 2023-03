Il paradiso delle signore, Ludovica a Marcello: “So tutto di te e Adelaide” | Trama 27 marzo 2023

Anticipazioni puntata 131 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 27 marzo 2023

Arrivano le prime recensioni sugli abiti da sposa di Maria (Chiara Russo), ma non sono buone come tutti si aspettavano. Maria è preoccupata delle conseguenze riguardanti le recensioni mentre Francesco (Christian Roberto) vorrebbe rivelare ciò che ha scoperto su Vito (Elia Tedesco). Gloria (Lara Komar) comunica la sua partenza per l’America entro la settimana.

Ludovica (Giulia Arena) confessa a Marcello (Pietro Masotti) di essere a conoscenza della relazione tra lui e Adelaide (Vanessa Gravina). Il giovane Barbieri se la prende con la Contessa per non essere stata discreta sul loro rapporto. Matilde (Chiara Baschetti) e Tancredi (Flavio Parenti) proseguono sulla loro linea: essere la concorrenza del Paradiso delle Signore.