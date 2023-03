Il paradiso delle signore 7, anticipazioni dal 27 al 31 marzo 2023

L’uscita dal Paradiso di Gloria Moreau sarà al centro delle puntate de Il paradiso delle signore in onda dal 27 al 31 marzo. Attenzione anche a Maria che presto scoprirà la verità su Vito… Ecco le trame!

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 27 a venerdì 31 marzo 2023

Vittorio e Roberto leggono le recensioni sugli abiti da sposa di Maria, ma non sono quelle che si aspettavano. Maria è preoccupata per gli articoli poco lusinghieri sui suoi modelli e nel frattempo Francesco vorrebbe raccontarle quello che ha scoperto su Vito. Gloria annuncia la sua partenza per l’America in settimana. Ludovica dice a Marcello che sa della sua relazione con la Contessa e lui accusa Adelaide di essere stata poco discreta. Matilde e Tancredi progettano il loro nuovo grande magazzino, mentre Vittorio si prepara ad affrontare la concorrenza.

Matilde e Tancredi discutono a causa di Vittorio, che a sua volta scopre di avere ancora bisogno di Matilde per concludere i suoi affari oltremanica. Francesco è determinato a scoprire che cosa sta nascondendo Vito, mentre Elvira viene a sapere che Salvo ha boicottato il suo esame di guida e non la prende affatto bene. Veronica inizia ad avere dei sospetti su una possibile relazione tra Ezio e Gloria e decide di indagare.

Trame Il paradiso delle signore 7: la partenza di Gloria

Dopo avere scoperto che Ezio e Gloria hanno una relazione, Veronica ricatta la Moreau e le impone di troncare definitivamente con Ezio. Adelaide cerca di risolvere la frattura che si è creata tra lei e Marcello, ma non è così facile come crede. Francesco vuole parlare con Vito e chiedergli spiegazioni su quello che ha scoperto di lui. Alfredo chiede aiuto a Irene per far riappacificare Salvo ed Elvira. Intanto le speranze di riavere Marco sembrano svanite e Gemma è pronta a dare una risposta a Roberto.

Veronica si oppone alla decisione di Gemma di sposare Roberto, Ezio, invece è del parere che bisogna dare a Landi una possibilità. Salvo ha un chiarimento con Elvira dopo il litigio a causa dell’esame pratico di guida. Vittorio comunica la sua idea per rilanciare gli abiti da sposa a Maria che, avendo bisogno di aiuto, chiede a Francesco di lavorare insieme al progetto. Intanto Gloria dice addio al Paradiso. Tancredi propone ad Adelaide di seppellire l’ascia di guerra. Ludovica ammette di essere gelosa di Marcello che, nel frattempo, si è riavvicinato ad Adelaide.

Ezio e Veronica invitano Roberto a cena, per conoscerlo meglio. Adelaide depone l'ascia di guerra con Matilde e le confida che il suo sentimento per Marcello è sempre più forte. Elvira è pronta a perdonare Salvo, a patto che lui la aiuti a prendere la patente. Maria e Francesco lavorano in sintonia e Vittorio è soddisfatto dei risultati che i due stanno raggiungendo. Intanto Vito ha deciso di rivelare la sua storia passata a Maria che, però, la scopre nel peggiore dei modi. Gemma è determinata a voltare pagina e dimenticare Marco per sempre, ma il bel Sant'Erasmo arriva a sorpresa a Milano.