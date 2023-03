Il paradiso delle signore 7: Ferdinando chiede a Ludovica di sposarlo ma… | Anticipazioni

I colpi di scena al Paradiso delle Signore non finiscono mai, soprattutto se il luogo del delitto è il circolo più famoso e chiacchierato di Milano e i protagonisti della vicenda sono una delle coppie più intense della scorsa stagione: Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti).

Vista la minaccia della costante presenza di Barbieri che incombe al circolo, Torrebruna (Fabio Fulco) proporrà alla giovane Brancia di sposarsi al più presto senza spiegarle il reale motivo della sua richiesta. Tuttavia Ludovica, ancora turbata dalla relazione tra Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello, deciderà di prendere tempo.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Marcello scopre che Ludovica sposerà Torrebruna

Nonostante la storia tra la vice presidentessa del circolo e il neo uomo d’affari sia in realtà finita, Ludovica mostrerà a Marcello un’inconsueta freddezza che lo insospettirà: forse tra i due c’è ancora qualcosa di irrisolto o la Brancia nasconde qualcosa?

Spinto dalla curiosità – ma anche dalla gelosia – Marcello chiederà a Flora (Lucrezia Massari) informazioni su Ludovica, ma, anche se la Gentile non si sbilancerà per non tradire la fiducia dell’amica, Barbieri scoprirà comunque che la sua ex fidanzata sposerà presto Ferdinando!

È davvero la fine per Ludovica e Marcello o lui tenterà il tutto per tutto per riprendersi la sua amata?