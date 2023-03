Il paradiso delle signore 7: Gemma prende una decisione sconvolgente | Anticipazioni

Cosa succedeva ad una ragazza incinta nel 1964? Ce lo stanno raccontando al Paradiso delle Signore, dove la prima cosa che è venuta in mente ad Ezio (Massimo Poggio) è stata quella di cercare il presunto padre Carlos (Lorenzo Lancellotti) affinché si prendesse le sue responsabilità. Ma Gemma (Gaia Bavaro) vede comunque la sua vita da ragazza madre segnata…

Si tratta dunque di un vero dramma per una famiglia italiana degli anni ‘60, ma, mentre Veronica (Valentina Bartolo) e il compagno sostengono l’idea di poter crescere il bambino come fosse loro, la giovane Zanatta non è d’accordo. Conosciamo già la giovane venere come una ragazza forte e combattiva, tanto che in questa situazione continuerà a rifiutare la soluzione proposta di Ezio e Veronica e avrà un’idea per sfuggire al suo destino. Cosa scatterà nella testa di Gemma?

Spoiler Il paradiso delle signore: Gemma vuole crescere suo figlio da sola ma…

La ragazza inizierà ad attuare un piano per crescere da sola suo figlio, ma Veronica la scoprirà che, disperata, chiederà nuovamente aiuto ad Ezio. Colombo sembrerà avere un’idea per convincere Gemma ad affidare il bambino a lui e alla compagna, ci riuscirà?

È presto detto: se la Zanatta sarà già piena di incertezze e in preda ai dubbi, dopo aver incontrato la madre di un figlio senza padre, prenderà una decisione sul futuro del suo piccolo. E sarà una decisione che avrà delle conseguenze sulla vita della madre e del suo compagno! Seguici su Instagram.