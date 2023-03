Il paradiso delle signore 7: svolta spiazzante, Gloria parte per l’America? | Anticipazioni

Tante sono le manifestazioni d’amore tra i coniugi Colombo durante le ultime settimane del Paradiso delle Signore: momenti che hanno regalato e continuano a regalare grandi emozioni per questa coppia di innamorati, che dopo tanti anni si sono ritrovati ancora più forti e uniti rispetto a prima di lasciarsi! Ma sono ancora tanti gli istanti che li vedranno insieme?

A tal proposito, c’è da dire che la notizia della gravidanza di Gemma (Gaia Bavaro) ha messo a dura prova sia Ezio (Massimo Poggio) che Gloria (Lara Komar): se lui vorrebbe a tutti i costi vedere sistemata la giovane Zanatta (che considera come una figlia), la capo commessa per quanto comprensiva riconosce in Gemma un evidente ostacolo alla sua relazione con il marito, dal momento che attualmente Ezio non se la sente di lasciare la compagna Veronica (Valentina Bartolo).

Trame Il paradiso delle signore 7: le scelte di Ezio e Gloria

Dunque Gloria penserà di aver perso definitivamente le speranze con Ezio e proverà a prendere le distanze da lui, ma chissà che non ci sia presto un nuovo e tenero momento di intimità…

Occhio però, perché stavolta potrebbe essere l’ultimo: Ezio, in preda ai sensi di colpa nei confronti della sua attuale famiglia, farà una scelta importante e anche Gloria – che evidentemente non ne può più di essere “l’amante di suo marito” e non intende continuare a struggersi per una situazione più grande di lei – potrebbe andare incontro a una svolta spiazzante!

Ebbene sì: l’intenzione della Moreau sarà quella di partire per l’America e, se tanto ci dà tanto, la sensazione è che il pensiero potrebbe davvero diventare realtà. Non perdete dunque le prossime puntate, ne vedremo delle belle… Seguici su Instagram.