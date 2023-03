Il paradiso delle signore 7: Maria scoprirà la verità su Vito nel peggiore dei modi!

Dopo mesi di lavoro e anche grazie all’aiuto di Francesco (Christian Roberto), tutto è ormai pronto per la sfilata di abiti da sposa del Paradiso delle signore! Ma come reagirà il pubblico alla prima collezione firmata Maria Puglisi (Chiara Russo)? È presto detto: Vittorio (Alessandro Tersigni) e Roberto (Filippo Scarafia) leggeranno le recensioni sugli abiti della stilista siciliana ma non saranno quelle che si aspettavano.

La reazione di Maria non si farà attendere: la giovane donna è preoccupata per gli articoli poco lusinghieri sui suoi modelli e, nel frattempo, Francesco (Christian Roberto) vorrebbe raccontarle quello che ha scoperto su Vito (Elia Tedesco), il quale continuerà a mentire alla fidanzata.

Trame Il paradiso delle signore 7: Maria e Vito, grosse nubi all’orizzonte!

Vedendo la sua conterranea sempre più devota al suo boyfriend, Francesco – animato anche da un po’ di gelosia – sarà determinato ad approfondire che cosa possa nascondere il signor Lamantia e ci riuscirà presto! Ma cosa fare nel momento in cui il segreto di Vito non sarà più un segreto per nessuno… se non per la sua amata? Il giovane barista siciliano col pallino della sartoria pretenderà dal contabile delle spiegazioni su quello che ha scoperto su di lui.

Nel frattempo, Conti comunicherà la sua idea per rilanciare gli abiti da sposa a Maria che, avendo bisogno di aiuto, chiederà a Francesco di lavorare insieme al progetto. Il consenso del capo non tarderà ad arrivare e, grazie alla sintonia tra la Puglisi e Francesco, Vittorio sarà soddisfatto dei risultati che verranno raggiunti.

Un pericoloso avvicinamento tra Maria e il suo nuovo amico potrebbe minare il rapporto tra la ragazza e Vito? Quel che è certo è che un'altra minaccia più importante sta per incombere: Lamantia deciderà di rivelare la sua storia passata a Maria, ma forse a quel punto sarà troppo tardi: lei la scoprirà nel peggiore dei modi!