Il paradiso delle signore 7: Matilde di nuovo divisa tra Vittorio e Tancredi | Anticipazioni

Tempi duri per Matilde (Chiara Baschetti), che da quando ha scoperto i piani segreti di Tancredi (Flavio Parenti) su palazzo Andreani e l’intenzione di distruggere Vittorio (Alessandro Tersigni) e Il paradiso delle Signore, è in difficoltà con Conti e non riesce a lavorare serenamente; inoltre la presenza della giornalista Diletta D’Ambrosio (Barbara Venturato) non aiuta, anzi infastidisce la Frigerio.

Non mancheranno ulteriori momenti di tensione tra i due imprenditori nelle prossime puntate della fiction e la moglie del Conte di Sant’Erasmo si sentirà ancora più in difetto nei confronti di chi si è sempre mostrato dalla sua parte.

Eh sì: Matilde non riuscirà a confessare ad Adelaide (Vanessa Gravina) i piani segreti del marito, mentre s’indignerà per la copertina del nuovo Paradiso Market dove campeggerà l’articolo di Diletta, come deciso da Vittorio.

Trame Il paradiso delle signore 7: l’articolo di Diletta genera polemiche

L’articolo della D’Ambrosio nel frattempo avrà scandalizzato buona parte dell’opinione pubblica e, se Adelaide sarà sul piede di guerra con Vittorio, sarà duro scontro tra Matilde e Conti per via dello scritto in questione, sollevatore di continue polemiche tanto da scomodare Don Saverio (Andrea Lolli), che insieme al direttore della rivista cercherà di calmare gli animi di alcune manifestanti indignate dall’articolo della giornalista.

Sarà la Frigerio ad avere un'idea per aiutarli, ma basterà questo a pulire la coscienza di Matilde, ancora incapace di parlare del progetto di Tancredi a Vittorio?