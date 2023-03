A Il paradiso delle signore, è un periodo di grande incertezza e confusione per Gemma (Gaia Bavaro), che da quando è rimasta incinta si trova a ragionare sul futuro suo e del suo bambino in un’epoca durante la quale una ragazza madre non avrebbe avuto vita facile. Intorno a lei anche gli adulti si preoccupano, al punto da far decidere ad Ezio (Massimo Poggio) di lasciare Gloria (Lara Komar) per assumersi la responsabilità della paternità del bambino e fingere che la madre sia la compagna Veronica (Valentina Bartolo)

Una scelta discutibile, che però Gemma accetterà: la ragazza confiderà a Roberto (Filippo Scarafia) la sua decisione di farsi aiutare dalla madre e dal compagno.

Trame Il paradiso delle signore 7: Ezio inaugura la sua fabbrica

Durante la sfilata per la presentazione della linea sposa di Maria (Chiara Russo) che vedrà le veneri coinvolte in qualità di modelle, Roberto riceverà una notizia che frenerà i suoi piani riguardo al sogno di Oradei (Piero Cardano) ma nel contempo, vedendo Gemma con uno degli abiti da sposa per la sfilata, avrà un’illuminazione. Sarà poco dopo che Landi farà una proposta a Gemma che potrebbe cambiare il loro futuro. Cosa deciderà di fare Roberto? Riuscirà ad aiutare Gemma e il suo bambino?

In attesa di saperne di più, vi segnaliamo che – durante le prossime puntate del paradiso delle Signore – vedremo anche l'inaugurazione della fabbrica di Ezio, alla quale saranno presenti sia Veronica che Gloria: ci sarà tensione o andrà tutto liscio?