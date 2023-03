Il paradiso delle signore 7: tra Elvira e Salvatore tornerà il sereno?

A Il paradiso delle signore, l’intraprendenza e l’emancipazione della donna è all’ordine del giorno: tra le veneri il desiderio di Elvira (Clara Danese) di prendere la patente è emblematico! Ma, come sapete, in questa trama non tutto va liscio come l’olio…

Dopo qualche giorno dall’esame di guida pratica finito male, infatti, Elvira verrà a sapere che Salvatore (Emanuel Caserio) lo ha boicottato e non la prenderà affatto bene. Il motivo che ha spinto il giovane Amato ad impedire il buon esito della prova è stata la preoccupazione per l’amica, che lui stesso ha definito “pericolo costante”.

Trame Il paradiso delle signore: Elvira pone una condizione a Salvatore

Vista la brutta situazione creatasi nella combriccola giovane del Paradiso, Alfredo (Gabriele Anagni) chiederà aiuto a Irene (Francesca Del Fa) per far riappacificare Salvo ed Elvira. Nonostante lo sforzo dei loro amici, però, non sarà semplicissimo far sì che tra i due ragazzi torni tutto come prima. E quindi sarà il barista stesso a chiedere un chiarimento con la venere dopo il litigio…

Elvira sarà pronta a perdonare l'amico siciliano per il quale nutre anche una certa simpatia? La risposta è sì… a patto che lui la aiuti a prendere la patente! Caro Salvo: hai finito le scuse!