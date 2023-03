Il paradiso delle signore 7: tra Matilde e Vittorio è proprio finita? | Anticipazioni

La galleria Milano Moda non è ancora pronta ma ha già creato parecchi problemi all’interno del Paradiso delle Signore, che in pochi giorni ha visto andare via la stilista Flora (Lucrezia Massari) e Matilde (Chiara Baschetti), quest’ultima socia di Vittorio (Alessandro Tersigni).

Proprio Conti, nonostante la delusione del tradimento di colei che non ha mai considerato solo come una semplice collega di lavoro, ha trovato il modo di tentare di risollevare le sorti del suo grande magazzino organizzando una sfilata di abiti da sposa proprio davanti al palazzo dove a breve sorgerà la concorrenza.

Trame Il paradiso delle signore 7: Tancredi e Matilde discutono a causa di Vittorio

Matilde e Tancredi (Flavio Parenti) progetteranno insieme il loro nuovo grande magazzino: un’occasione davvero allettante per la Frigerio che, dopo aver rappresentato Adelaide (Vanessa Gravina) come comproprietaria del Paradiso, si troverà a dirigere un grande magazzino esclusivo. Vittorio dal canto suo si preparerà ad affrontare la concorrenza e proprio la sfilata di abiti da sposa sarà il primo grande segno della resistenza firmata Vittorio Conti.

Ma siamo sicuri che Matilde sia ormai totalmente dalla parte del marito? La risposta è no: i coniugi Sant’Erasmo discuteranno infatti a causa di Vittorio, che a sua volta scoprirà di avere ancora bisogno della signora Frigerio per concludere i suoi affari oltremanica.

Il cuore e il senso di responsabilità di Marilde sembrano portarla in direzione ostinata e contraria rispetto a quella che le si prospetta: riuscirà a rimanere fredda e razionale assecondando suo marito o deciderà di seguire il suo cuore? Seguici su Instagram.