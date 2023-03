Il paradiso delle signore 7: Vito viene visto con una misteriosa ragazza | Anticipazioni

La coppia siciliana da poco nata a Il Paradiso delle Signore sembra andare a gonfie vele: Vito (Elia Tedesco) non fa altro che ricoprire di attenzioni Maria (Chiara Russo), sempre più presa dal compaesano che però – come tutti sappiamo – le nasconde la verità sulla sua vera identità e sul suo conto in banca.

Se le bugie hanno le gambe corte, qualcosa inizierà a venire a galla già dalle prossime settimane quando Vito riceverà brutte notizie dall’Australia: la sua azienda oltreoceano ha delle grosse difficoltà.

Per far fronte ai problemi della sua realtà imprenditoriale, il giovane contabile racconterà una bugia alla fidanzata e, nel frattempo, Irene (Francesca Del Fa) lo sorprenderà a parlare con una misteriosa ragazza; la bionda venere, preoccupata per i sentimenti della sua amica, chiederà ad Alfredo (Gabriele Anagni) di indagare.

Il paradiso delle signore 7: grossi problemi per Vito Lamantia?

Il magazziniere sembrerà avere un’idea per tacitare i dubbi della sua amata in merito all’incontro di Vito con la misteriosa ragazza: funzionerà? Intanto anche Francesco (Christian Roberto), come Irene qualche giorno prima, noterà Lamantia insieme alla “donna del mistero” e inizierà a sospettare della sua buona fede nei confronti di Maria.

Cosa farà dunque Vito per difendersi da possibili attacchi da parte dei suoi amici, tutti preoccupati per la Puglisi? Riuscirà a far comprendere le sue ragioni o sarà l’inizio della fine per la coppia siciliana? Prossimamente ne riparleremo… Seguici su Instagram.