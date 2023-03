Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 13 al 17 marzo 2023

I dubbi e le incertezze di Matilde saranno al centro delle puntate de Il paradiso delle signore in onda a metà marzo. Ma poi la donna prenderà una decisione… Ecco le trame!

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 13 a venerdì 17 marzo 2023

Gemma continua a rifiutare la soluzione proposta da Ezio e Veronica e ha un’idea per sfuggire al suo destino. Umberto sonda il terreno con Matilde in merito al progetto con Tancredi, ma lei non ha ancora deciso da che parte stare. Elvira si prepara ad affrontare le lezioni di guida, mentre Don Saverio sospetta che Clara abbia ripreso col ciclismo e la ragazza inizia a preoccuparsi per il suo futuro. Gloria si mostra comprensiva con Ezio, ma pensa anche a un cambiamento radicale nella sua vita. Intanto Diletta si presenta a sorpresa nell’ufficio di Vittorio con un cestino da picnic.

Maria e Vito hanno il sospetto che Irene e Alfredo si siano fidanzati. Matilde tenta l’ultima risorsa per riuscire a esportare gli abiti da sposa all’estero e salvare le finanze del Paradiso. Don Saverio se la prende con Armando dopo aver letto nelle pagine sportive un trafiletto sulla nipote, definita “giovane promessa del ciclismo” e minaccia di chiamare il padre di Clara: per la ragazza significherebbe tornare al paese. Ferdinando vuole sposarsi il più presto possibile, ma Ludovica, ancora turbata dalla relazione tra Adelaide e Marcello, prende tempo. Gemma inizia ad attuare un piano per crescere da sola suo figlio, ma Veronica la scopre.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Maria costringe Irene a confessare la sua storia con Alfredo

Armando è costretto a cedere alle richieste di Don Saverio, per consentire a Clara di continuare ad allenarsi. Alfredo dà un aut aut a Irene: uscire allo scoperto o lasciarsi. Per salvare le sorti della collezione sposa, Matilde chiede un grosso favore a Umberto, mentre Diletta propone a Vittorio l’argomento del suo prossimo articolo per il Paradiso Market. L’inconsueta freddezza di Ludovica, insospettisce Marcello: forse tra i due c’è ancora qualcosa di irrisolto. Ezio sembra avere un’idea per convincere Gemma ad affidare il bambino a lui e Veronica.

Maria mette Irene con le spalle al muro e la costringe a confessare la sua storia con Alfredo. Marcello chiede a Flora informazioni su Ludovica, ma la Gentile non si sbilancia. Gemma, dopo aver incontrato la madre di un figlio senza padre, prende una decisione sul futuro del suo piccolo. Finalmente Don Saverio decide di supportare Clara e la sua passione per il ciclismo. Vittorio, sempre più entusiasta di Matilde, pensa a un futuro professionale glorioso e le propone di lanciare insieme il marchio Paradiso su scala internazionale, ignaro di quello che Matilde sta per fare.

Irene prova a chiarirsi con Alfredo e per riprenderselo fa un gesto plateale. Elvira viene bocciata all'esame pratico di guida. Matilde è in una profonda crisi: schierarsi con Vittorio o seguire il marito Tancredi nel nuovo progetto imprenditoriale? Marcello scopre che Ludovica sposerà presto Ferdinando. Gemma ha finalmente preso una decisione sul suo futuro, che comporterà conseguenze anche per il futuro di Gloria ed Ezio. Nel frattempo Matilde trova il coraggio di parlare con Vittorio e confessargli i piani di Tancredi.