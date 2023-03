Il paradiso delle signore 7: Gloria ed Ezio, il sogno d’amore svanisce? | Anticipazioni

Nelle attuali puntate de Il paradiso delle signore, la notizia della gravidanza di Gemma (Gaia Bavaro) ha suscitato non poco scalpore a casa Colombo e, mentre Veronica (Valentina Bartolo) ed Ezio (Massimo Poggio) si stringeranno intorno alla ragazza e cercheranno una soluzione, i coniugi Colombo rimarranno in sospeso ancora per un po’ riguardo al loro sogno di stare insieme alla luce del sole (tanto che potranno incontrarsi esclusivamente di nascosto).

Sarebbe tutto romantico se non fosse che Gloria (Lara Komar) ha chiaramente detto al marito di non avere alcuna intenzione di fare l’amante (anche se comprende perfettamente la situazione). Tra l’altro, anche se Veronica non sa nulla, proprio quest’ultima scoprirà presto che la capocommessa sa della gravidanza della figlia… e non prenderà benissimo la cosa!

Spoiler Il paradiso delle signore: Gloria vs Veronica, due leonesse a confronto!

Ci sarà dunque un duro confronto tra le due donne, nonostante la Zanatta non sospetti ancora nulla della Moreau e di Ezio? La risposta è sì: mentre Gloria si comporterà in maniera materna con Gemma come ha sempre fatto e come le è sempre venuto naturale, Veronica insisterà nel sottolineare che non vuole ingerenze nella sua famiglia, soprattutto in un momento così delicato per sua figlia!

Dunque, il sogno di Gloria di ricongiungersi con il suo grande amore – che sembrava sul punto di realizzarsi – allo stato attuale sembrerà svanire. Riuscirà il loro forte sentimento a superare anche questa? Presto dovremo riparlarne…