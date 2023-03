Il paradiso delle signore: occhio a Tancredi, l’incendio alla fabbrica Frigerio non è stato un caso?

A Il paradiso delle signore, il personaggio di Matilde (Chiara Baschetti) è sempre stato strettamente legato alla figura del padre e al mobilificio di famiglia andato distrutto in un incendio, incendio durante il quale Tancredi (Flavio Parenti) rimase ferito ad una gamba per salvarla: un evento che ha reso la donna debitrice a vita nei confronti del marito.

Ma siamo sicuri che l’incendio sia stato solo un caso? È il tema caldo delle prossime settimane, quando Matilde noterà un turbamento in Tancredi senza però comprenderne i motivi. Intanto sarà Marco (Moise Curia) ad accogliere una drammatica confessione del fratello: il conte di Sant’Erasmo sta male. Tancredi infatti avrà un malore e Marco lo porterà in ospedale, cercando di convincerlo a confessare tutto alla moglie ma senza trovare riscontro.

Nel frattempo Matilde rievocherà con Vittorio (Alessandro Tersigni) la notte dell’incendio in fabbrica: per la Frigerio si tratta di ricordi molto dolorosi. Che il ritorno di Marco a Milano possa essere utile a fare chiarezza in questa storia rimasta avvolta nel mistero?

Trame Il paradiso delle signore: i sospetti di Marco su Tancredi

In effetti, il giovane Sant’Erasmo si chiederà perché il fratello continui a tormentarsi su quanto è accaduto quella notte e, parlando con Vittorio, inizierà a nutrire dei sospetti su un coinvolgimento proprio del consanguineo riguardo all’incendio in fabbrica.

Tancredi, sentendosi scoperto, smentirà immediatamente i sospetti di Marco, che però – non convinto di quanto gli avrà raccontato Tancredi – deciderà di chiamare il maggiordomo della villa in cui abitavano all’epoca dei fatti… e farà una scoperta inquietante!

A quel punto, una chiacchierata con Gemma alimenterà i dubbi di un sempre più tormentato Marco, che minaccerà Tancredi di raccontare tutto a Matilde sulla notte dell’incendio. Lo stesso Tancredi, comunque, per stavolta saprà come uscire dall’impasse, ma siamo sicuri che la Frigerio si convincerà definitivamente dell’innocenza di suo marito? Ne riparleremo… Seguici su Instagram.