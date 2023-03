Tempesta d’amore, anticipazioni dal 12 al 18 marzo 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 12 a sabato 18 marzo 2023

Christoph ripete le proprie minacce a Werner, che si vede dunque costretto a parlare a Robert del ricatto. E proprio grazie al figlio l’anziano albergatore trova una soluzione inaspettata…

La madre di Josie – Yvonne – compare a sorpresa al Fürstenhof, apparentemente solo per visitare la figlia. Quest’ultima, però, è convinta che dietro all’improvvisa comparsa della madre ci sia un’altra motivazione. E non a torto…

Confuso dal comportamento distaccato di Josie, Paul chiede spiegazioni a Shirin. Quest’ultima coglie l’occasione per fargli credere che la Klee abbia un fidanzato geloso…

Michael, André e Max decidono di partecipare ad un corso di sopravvivenza nel bosco. Con loro grande sorpresa, il loro coach è una giovane donna di grandissimo fascino. E a quel punto esplode nuovamente la gelosia di Vanessa!

Josie organizza un brunch “di famiglia“ per far incontrare Yvonne e Erik per la prima volta dopo la loro avventura di 25 anni prima. Inizialmente tutto sembra andare per il meglio, ma poi Josie fa l’errore di lasciare la madre da sola con Erik…

Christoph è furioso per il fallimento del suo ricatto a Werner e, soprattutto, del progetto della catena “Fürstenhof International”. Werner, invece, esulta… almeno all’inizio!

Mentre Vanessa lotta con la propria gelosia, André è certo di poter superare senza problemi il corso di sopravvivenza, ma poi scopre che potrà mangiare unicamente ciò che sarà in grado di trovare nel bosco.

Erik capisce immediatamente che Yvonne non è venuta al Fürstenhof per una visita di cortesia, bensì per estorcergli dei soldi. E, quel che è peggio, si convince che Josie sia d’accordo con la madre…

Werner si rende conto che per Robert il passaggio di proprietà delle sue quote è tutt’altro che una formalità: ora lui e Ariane hanno il controllo del Fürstenhof! Seguici su Instagram.