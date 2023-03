Tempesta d’amore, anticipazioni dal 19 al 25 marzo 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 19 a sabato 25 marzo 2023

Mentre Josie pensa ad una ricetta che le permetta di collaborare al nuovo libro di cucina del Fürstenhof, Paul e Constanze provano dei passi di walzer. Ballando con la ragazza, Lindbergh capisce di essersi innamorato…

Werner e Christoph decidono di unire nuovamente le forze per liberarsi di Ariane. L’impresa, però, si rivela più difficile del previsto…

Michael è sconcertato nello scoprire che Max ha infranto le regole del corso di sopravvivenza ed è andato a dormire in una baita.

Yvonne si scusa con Erik per il suo comportamento e gli chiede aiuto per trovare un lavoro. Grazie all’uomo, la Klee viene assunta in prova come barista. Ed è qui che la sua attenzione viene catturata da Christoph…

Christoph fa a Werner una proposta sconcertante: inscenare un attentato contro Robert per poi far ricadere la colpa su Ariane. Il vecchio albergatore si oppone con tutte le sue forze: per nulla al mondo intente mettere in pericolo la vita del figlio!

Mentre Paul confessa a Josie di non volersi lasciare andare all’amore per paura di soffrire, Constanze capisce che è arrivato il momento di dichiararsi al suo amato…

Shirin non riesce a trovare un abito adatto alla serata di gala. E così, quando vede un’ospite del Fürstenhof con un vestito perfetto, escogita un piano…

Mentre Max e André abbandonano il corso di sopravvivenza, Michael non solo resta, ma affronta anche la sua paura dei ragni grazie all’aiuto della sua bella istruttrice Nico.

Erik chiede a Josie di accompagnarlo alla serata di gala: la ragazza inizialmente accetta, ma poi capisce che il padre sarebbe più felice di andarvi insieme a Cornelia e cede a quest'ultima il proprio biglietto. Erik rimane commosso dal gesto della figlia.