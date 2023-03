Tempesta d’amore, anticipazioni dal 26 marzo al 1° aprile 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 26 marzo a sabato 1° aprile 2023

Werner è sconvolto per l’attentato contro Robert e accusa Christoph di aver messo in pericolo la vita del figlio. Nel frattempo quest’ultimo viene dimesso dall’ospedale con una ferita lieve…

Josie crea un dessert per André, che ne rimane molto colpito, ma – allo stesso tempo – spinge la ragazza a migliorarsi ancora se vuole sperare che una delle sue creazioni venga messa sul menu o persino nel suo libro di cucina.

Max, Hildegard e Gerry seguono in diretta la finale del torneo di scherma, che vede purtroppo Vanessa perdere all’ultimo istante. Il fitness trainer si prepara a consolare la fidanzata, ma con sua grande sorpresa quest’ultima lo accusa di essere la causa della sua sconfitta!

Robert torna a casa, dove viene accudito da Ariane. I due si interrogano su chi possa esserci dietro l’attentato. Proprio in quel momento, però, arriva la polizia e arresta la Kalenberg con l’accusa di essere la mandante!

Cornelia è a pezzi dopo l’attentato contro Robert e spiega a Erik di non sentirsela di andare alla serata di gala. I due innamorati trascorrono così una serata romantica che si conclude nel migliore dei modi…

Shirin è al settimo cielo dopo la serata di gala, durante la quale è riuscita a conquistare tutti… Henning incluso! Il mattino seguente, però, sul giornale appare una foto della ragazza con addosso l’abito rubato…

Decisa a trovare l’ingrediente mancante per il suo dolce, Josie si mette alla ricerca di un’erba particolare in compagnia di Paul. Peccato solo che la ricerca si riveli più lunga del previsto, costringendo i due a trascorrere la notte insieme in una baita.

La polizia accusa Ariane di aver tentato di uccidere Robert, in quanto è stato ritrovato un testamento falsificato a suo favore. Tornata a casa dopo l’interrogatorio, la donna riesce a convincere il compagno della propria innocenza. Durante la notte, però, Saalfeld viene tormentato dagli incubi…

Vanessa capisce di dover lavorare sulla sua gelosia e chiede aiuto a Michael.

Nonostante i tentativi di Shirin di nascondere le prove del furto, la proprietaria dell’abito scopre l’accaduto e si lamenta con la direzione del Furstenhof. Come se non bastasse, sui giornali compare un articolo in cui la Ceylan viene additata come ladra…

Mentre Constanze è tutt'altro che entusiasta all'idea che Paul passi la notte fuori insieme a Josie, quest'ultima è sopraffatta dalla vicinanza del suo amato e arriva vicina a baciarlo…