Tempesta d’amore: Josie e la prova d’amore per Erik | Puntate italiane

Non sempre i rapporti coi genitori sono idilliaci, ma nel caso di Josie Klee (Lena Conzendorf) e Erik Vogt (Sven Waasner) ci si arriva molto vicini! Benché conosciutisi solo da poche settimane, la giovane cuoca è infatti legatissima al padre e ne darà l’ennesima dimostrazione nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, grazie ad una vera e propria prova d’amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik e Josie si riappacificano

I primi incontri (o forse sarebbe meglio dire “scontri”) tra Erik e Josie lasciavano presagire un pessimo rapporto tra i due. Da allora, però, tutto è cambiato! Superato lo shock di essere il genitore biologico della giovane cuoca, Vogt si è infatti legato moltissimo a lei, iniziando a provare nei suoi confronti un sentimento paterno.

È così nato un legame bellissimo che ha portato Erik e Josie ad avvicinarsi sempre più… almeno fino all’arrivo di Yvonne (Tanja Lanäus)! Alla disperata ricerca di denaro, la donna ha infatti cercato di estorcere a Vogt del denaro, mettendo così in pericolo il rapporto tra quest’ultimo e la figlia.

Ebbene, inizialmente Erik ha effettivamente creduto che Josie fosse complice della madre, ma ben presto si accorgerà di aver commesso un terribile errore e si riconcilierà con la ragazza.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie dona il suo biglietto a Cornelia

Inutile dire che Josie sarà al settimo cielo per aver recuperato il rapporto con il padre e la sua gioia non farà che crescere ulteriormente quando lui le chiederà di accompagnarlo ad un evento davvero speciale: una serata di gala con invitati esclusivi.

La giovane Klee si preparerà dunque a partecipare all’attesissimo evento, a cui, tra l’altro, prenderà parte anche il suo amatissimo Paul (Sandro Kirtzel). Durante un incontro casuale con il padre e Cornelia (Deborah Muller), però, si renderà conto di quanto Erik tenga a quest’ultima…

Il risultato? Josie rinuncerà al proprio biglietto per donarlo alla Holle e permettere dunque al padre di passare una serata indimenticabile con la donna che ama. Un gesto che lascerà Erik a bocca aperta e consoliderà ulteriormente il loro rapporto…