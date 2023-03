Tempesta d’amore: Josie e Paul passano la notte insieme! E Constanze… | Puntate italiane

Momenti di grande romanticismo sono in arrivo sui nostri teleschermi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) vivranno infatti un’esperienza destinata ad unirli come mai prima… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze e Paul diventano una coppia

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un lento ma inesorabile avvicinamento tra i due protagonisti della diciottesima stagione di Tempesta d’amore. Con il tempo Paul ha infatti iniziato ad apprezzare Josie per le sue doti umane oltre che professionali, arrivando a confidarsi più con lei che con la sua stessa fidanzata.

Come sappiamo, la vicinanza tra il suo amato e la giovane Klee non fa particolarmente piacere a Constanze (Sophia Schiller), già resa insicura dal rifiuto da parte di Lindbergh di iniziare una storia seria con lei. Le cose sono però destinate a cambiare…

Benché determinato a non innamorarsi più, Paul finirà infatti per cedere ai suoi crescenti sentimenti per Constanze, con cui deciderà di formare una coppia ufficiale. Le sorprese, però, non sono finite…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul e Josie passano la notte in baita

Sarà in questo contesto che Josie avrà un’occasione professionale incredibile: colpito dalle sue creazioni, André (Joachim Lätsch) le lascerà infatti aperto uno spiraglio sulla possibilità di collaborare con lei al suo nuovo libro di ricette. Prima, però, la ragazza dovrà stupirlo!

Inutile dire che la Klee non potrà lasciarsi sfuggire un’occasione simile e deciderà di mettersi alla ricerca di un’erba di montagna molto particolare per perfezionare uno dei suoi dessert. Un’impresa per cui avrà però bisogno di Paul!

Grazie alle sue conoscenze della montagna, quest’ultimo si offrirà infatti di accompagnare l’amica nella sua ricerca. Peccato solo che i due finiranno per perdere la cognizione del tempo, tanto da vedersi costretti a passare la notte in una baita. E ora?

Mentre Constanze tratterrà a stento la rabbia e la preoccupazione nel sapere il suo amato insieme alla rivale in un ambiente così intimo, quest'ultima si troverà a dover condividere il letto con l'uomo che ama. E, inutile dirlo, i suoi sentimenti la travolgeranno…